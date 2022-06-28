Дума ввела для "недружественного" ритейла и общепита правила платы за аренду

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Владельцы недвижимости, которые сдают ее магазинам или предприятиям общепита, принадлежащих владельцам из недружественных стран, смогут требовать повышения арендной платы (в случае, если ее размер зависит от доходов и хозяйственной деятельности арендатора) или расторжения договора без уплаты неустоек.

Об этом говорится в поправке в законопроект № 131315-8, который Госдума приняла в третьем чтении.

Поправка вводит особый порядок изменения и расторжения договоров об аренде в Гражданском кодексе, в случае, если арендатор представляет собой компанию из недружественной страны.

Если арендная плата, вносимая арендатором, находящимся прямо или косвенно под контролем "недружественного" иностранного лица, установлена в виде доли от полученных в результате использования арендованного имущества доходов либо в ином виде, зависящем от результатов хозяйственной деятельности арендатора, и арендатор приостановил или прекратил использование имущества, то арендодатель такого имущества вправе требовать от арендатора внесения ежемесячной арендной платы за период, в котором арендатор приостановил или прекратил использование арендуемого имущества, в размере среднемесячной арендной платы, полученной за 2021 год или за период с января 2022 года по 24 февраля 2022 года, если использование арендуемого имущества началось после 1 января 2022 года.

Также арендодатель вправе отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

а) арендатором не возобновлено использование арендованного имущества по истечении 10 рабочих дней со дня получения им соответствующего требования;

б) арендатор отказался повышать размер арендной платы до среднемесячного, рассчитанного по указанной выше схеме.

Под существенным снижением размера арендной платы понимается уменьшение ее размера более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"В случае отказа арендодателя от исполнения договора аренды в одностороннем порядке в соответствии с настоящей статьей ему не начисляются предусмотренные законом или договором неустойки (штрафы, пени) и к нему не применяются другие меры ответственности", - говорится в принятом законе.

Уточнятся, что данные меры не применяются к арендаторам, в отношении которых в период после 23 февраля 2022 года прекращен контроль иностранного лица.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, арендодатель вправе требовать внесения ежемесячной арендной платы, по новым правилам, за период со дня вступления в силу настоящего закона.