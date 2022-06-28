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Арбитраж Москвы обязал "дочку" Mercedes передать "ДК Рус" недопоставленные запчасти

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы обязал российскую "дочку" Mercedes-Benz Group AG (АО "Мерседес-Бенц Рус") отгрузить совместному предприятию германского концерна и ПАО "КАМАЗ" (ООО "ДК Рус") недопоставленные запчасти для грузовиков в рамках ранее заключенных договоров.

Об этом говорится в судебном решении в картотеке арбитражных дел.

В решении указано, что "дочка" Mercedes на правах единственного поставщика снабжала СП запчастями для грузовиков по договору на поставку от начала 2013 года. Компания размещала заказы на комплектующие в Германии, импортировала их в Россию и поддерживала товарные запасы на своем местном складе по указанию ООО "ДК Рус", за что получала от ООО оговоренную компенсацию. СП, в свою очередь, имело доступ к системе складского учета АО "Мерседес-Бенц Рус", в том числе для размещения заказов и отслеживания наличия на складе необходимых позиций.

В конце ноября 2021 года ООО "ДК Рус" и АО "Мерседес-Бенц Рус" заключили соглашение о расторжении договора поставки запчастей. В этом соглашении они закрепили, что все товары со склада АО "Мерседес-Бенц Рус" должны быть поставлены в адрес ООО "ДК Рус" в согласованные сроки по установленной цене, указал также суд.

СП в начале мая этого года направило в адрес АО "Мерседес-Бенц Рус" заказ на отгрузку товара в рамках соглашения о расторжении, однако реакции на этот заказ не последовало. В середине мая СП направило в адрес "дочки" Mercedes досудебную претензию. В ответном письме компания подтвердила получение претензии, но не объяснила причин, по которым товар не был поставлен, лишь сообщив, что считает претензионный порядок соблюденным. После этого ООО "ДК Рус" обратилось с иском в суд.

Как установил суд, обе стороны не оспаривают тот факт, что после 1 мая поставок на склад АО "Мерседес-Бенц Рус" из-за рубежа "не было и не будет". При этом "дочка" Mercedes признала, что ассортимент и количество заказанных СП в мае компонентов соответствовали фактическому запасу товаров на складе.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что отказ от поставки запчастей в адрес СП является неправомерным и что ранее оговоренные взаимные обязательства между компаниями должны быть исполнены.

Суд учел доводы ООО "ДК Рус" о том, что с учетом имеющихся логистических трудностей его дилеры и сервисные центры не могут приобрести запчасти на рынке. "Непоставка товара ответчиком делает невозможным техническое обслуживание грузовиков Mercedes-Benz, а взыскание убытков в рамках настоящего спора не приведет к восстановлению нарушенных прав истца", - отмечается в тексте решения.

Суд удовлетворил в полном объеме исковые требования ООО "ДК Рус" к АО "Мерседес-Бенц Рус" о поставке компонентов. Полный текст решения опубликован 17 июня.

Официального комментария ООО "ДК Рус" "Интерфаксу" получить пока не удалось.

В начале октября 2021 года акционеры Daimler AG одобрили выделение из группы грузового подразделения Daimler Truck AG в самостоятельную компанию. Оставшаяся часть бизнеса - по выпуску легковых автомобилей и люксовых минивэнов - была переименована в Mercedes-Benz Group AG.

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