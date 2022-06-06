Суд запретил "дочке" Mercedes-Benz изымать у "Деловых линий" взятые в лизинг грузовики

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы запретил российской лизинговой "дочке" Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус" - изымать автомобили, переданные в лизинг группе компаний "Деловые линии". Та обратилась в суд с иском, указав, что германский концерн с марта не выполняет свои обязательства, но по-прежнему имеет возможность получать оплату по ранее заключенным контрактам.

Структуры группы "Деловые линии" в лице ООО "Деловые линии", ООО "ДЛ-Транс" и ООО "ДЛ-Экспедирование" обратились в суд с иском к ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус" в середине мая – об этом говорится в данных картотеки арбитражных дел. Истцы попросили суд признать за ними право не осуществлять лизинговые и административные платежи по 56 ранее заключенным договорам лизинга и поручительства. В качестве третьих лиц в процесс были привлечены восемь аффилированных с германским концерном компаний, включая СП "КАМАЗа" и Daimler - ООО "ДК Рус".

"С марта 2022 года концерн Mercedes-Benz объявил об уходе с рынка и перестал исполнять сервисные, гарантийные и иные обязательства перед нами. В связи с этим мы были вынуждены обратиться в суд за защитой своих прав", - прокомментировали "Интерфаксу" причину обращения в суд в пресс-службе "Деловых линий", не уточнив, о каком именно объеме договоров в количестве транспортных средств идет речь.

Истцы заявили ходатайство о наложении целого ряда обеспечительных мер в рамках своего заявления, часть из которых суд ввел своим определением от 24 мая. В частности, в рамках обеспечительных мер суд запретил "дочке" Mercedes-Benz безакцептно списывать лизинговые и административные платежи с банковских счетов "Деловых линий"; арестовывать и изымать у компании арендованный транспорт, а также устанавливать ограничения в его использовании; совершать в ГИБДД регистрационные действия по заявлениям "дочки" немецкого концерна в отношении приобретенного в лизинг транспорта; изымать предметы лизинга по указанным в заявлении договорам во внесудебном порядке.

Мотивировка решения суда

Обосновывая принятое решение, суд привел в своем определении целый ряд фактических обстоятельств. В документе говорится, что обязательства сторон по договорам лизинга, купли-продажи, поставки деталей и сервисных услуг в полном объеме исполнялись до конца февраля. Однако после начала военной операции РФ на территории Украины Mercedes-Benz и входящий в немецкий концерн производитель грузовиков Daimler Truck заявили о приостановке поставок в РФ автомобилей и комплектующих. Страны Евросоюза, включая Германию и Австрию, в середине марта ввели санкции против РФ, запретив, в том числе, поставлять автозапчасти. Россия включила эти государства в список недружественных.

Ссылаясь, в частности, на переписку сторон, суд отмечает, что структуры Mercedes-Benz письмами от 1 марта, 19 марта и 25 марта сообщили "Деловым линиям" о приостановке и впоследствии - о невозможности гарантийного ремонта в связи со сложившейся ситуацией. Все отгрузки запчастей были остановлены 28 февраля, а письмом от 14 марта концерн сообщил об аннулировании всех размещенных ранее заказов из Германии, в том числе попавших в недопоставку. Доступы к электронным каталогам подбора запчастей и базе нормативов работ были заблокированы с 5 марта.

Суд отмечает, что "недружественные действия" концерна Mercedes-Benz Group AG и иностранных государств "привели к тому, что покупатель и лизингодатель ведут себя недобросовестно, злоупотребляя своими правами, не учитывая интересы истца в сложившихся условиях.

"Тем самым нарушается баланс интересов сторон. Истец фактически лишен того, на что вправе был рассчитывать при заключении договоров лизинга и купли-продажи, так как не может использовать транспортные средства в своей деятельности, неся существенные убытки, тогда как лизингодатель полностью получает лизинговые платежи, а возможная неуплата лизингополучателем лизинговых платежей в любом случае предоставляет лизингодателю восстановить его право путем безакцептного списания лизинговых платежей или в одностороннем порядке расторгнуть договор лизинга и изъять предмет лизинга", - говорится в определении.

Действия лизингодателя и продавца, отмечает суд, "ведут к тому, что экономическое положение недружественного концерна Mercedes-Benz Group AG будет стабилизироваться за счет того, что будет снижаться ликвидность истца, являющегося российской компанией".

"Продавец, не исполняя гарантийные обязательства по договорам купли-продажи, неосновательно обогащается на счет истца, поскольку не несет расходы на оборудование и запасные части, подлежащие замене", - сказано в определении.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус" по итогам 2021 года выросла в 1,5 раза, до 36,4 млрд рублей. Чистая прибыль компании подскочила почти в 7 раз, до 1,9 млрд рублей. В конце марта компанию возглавила Юлия Купко, сменившая Томаса Вельтровски.