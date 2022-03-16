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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

"КАМАЗ" локализует выпуск грузовиков последнего поколения в январе 2023 года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует к январю 2023 года полностью локализовать производство грузовиков последнего, пятого поколения и приступить к их производству уже без участия иностранных партнеров, сообщила пресс-служба компании.

"Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим", - отметили в пресс-службе.

В марте после ухода с российского рынка германской Daimler Truck AG у "КАМАЗа" возникли сложности с производством грузовиков поколений К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В результате "КАМАЗ" решил сосредоточиться на производстве грузовиков поколения К3, свернуть выпуск К4 и ускорить локализацию К5.

В марте "КАМАЗ" планирует выпустить около 530 грузовиков К4 и К5, на апрель есть небольшой план по производству К5, ограниченный запасами комплектующих, сообщало корпоративное издание компании.

Флагман поколения К5 - "КАМАЗ-54901" был выведен на рынок в мае 2020 года. Предполагалось, что поколение грузовиков К5 будет включать в себя магистральное семейство (седельные тягачи "КАМАЗ-54901", 65659, а также шасси 65658) и тяжелое семейство (самосвалы "КАМАЗ-6595", 65951, 65952 и седельный тягач "КАМАЗ-65956"). Кроме того, планировалось создание транспортного семейства, семейства полноприводных автомобилей на односкатной ошиновке и семейства среднетоннажных автомобилей.

КАМАЗ Daimler Truck Mercedes-Benz

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