Российское подразделение Nokian Tyres может продолжить работу автономно

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Менеджмент российского подразделения финского шинного концерна Nokian Tyres предложил совету директоров продолжить работу в России в автономном режиме, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на гендиректора Nokian Tyres в России Андрея Пантюхова.

"Принятые ЕС санкционные ограничения сделали невозможной нашу дальнейшую работу в России в составе концерна Nokian Tyres. Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России", - цитирует его пресс-служба.

Пантюхов надеется, что переговоры с представителями материнской компании завершатся в течение III квартала 2022 года. Пока Nokian Tyres в России продолжит работу, включая производство на заводе во Всеволожске (Ленинградская область). Планирует полностью выполнить свои обязательства перед сотрудниками, клиентами, потребителями, поставщиками, иными партнерами и налоговыми органами. При этом будут также выполнены требования действующего российского законодательства.

Российское подразделение компании 22 июня объявило об оптимизации производственного персонала и сокращении около 320 человек. Сокращения персонала связаны со снижением объёма производства шин на территории России из-за невозможности их экспорта в страны ЕС после 10 июля (в соответствии с 5 пакетом санкций ЕС). В сообщении отмечается, что компания не планирует дальнейшего сокращения численности персонала в России. В настоящее время прорабатываются вопросы обеспечения завода сырьем и материалами в условиях санкционных ограничений для продолжения операционной деятельности.

28 июня Nokian Tyres заявил об уходе из России из-за ситуации на Украине. В связи с этим Nokian Tyres во втором квартале 2022 года спишет российские активы на сумму около 300 млн евро. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составила около 400 млн евро. Компания оценит различные варианты выхода из бизнеса.

В марте Nokian Tyres прекратил инвестиции в производство автомобильных шин в России. При этом компания продолжила выпуск шин на своём заводе в Ленинградской области.

Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.