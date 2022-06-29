Сооснователь Pinterest отойдет от руководства компанией

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сооснователь и глава фотохостинга Pinterest Inc. Бен Сильберман ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании.

Как сообщается в пресс-релизе Pinterest, эту должность займет бывший коммерческий директор Google Билл Реди. Реди ранее также занимал пост главного операционного директора PayPal Holdings. Кроме того, он входит в совет директоров американских Williams-Sonoma и Automatic Data Processing.

Сильберман продолжит работать в Pinterest в качестве исполнительного председателя.

"Реди - руководитель, который глубоко понимает коммерцию и платежи... Я уверен, что он станет выдающимся СЕО", - заявил Сильберман через пресс-службу.

С начала года капитализация Pinterest упала на 45,8% до примерно $13,8 млрд.