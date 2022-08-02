Сервис Pinterest отчитался об убытке во II квартале

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Интернет-сервис визуальных закладок Pinterest Inc. завершил второй квартал с убытком, при этом выручка совпала с консенсус-прогнозом.

Чистый убыток компании в апреле-июне 2022 года составил $43,076 млн, или 7 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $69,417 млн, или 11 центов на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов снизилась до 11 центов на акцию с 25 центов.

При этом выручка увеличилась на 9% - до $665,93 млн против $613,21 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 18 центов на акцию при выручке в $665 млн.

Число подписчиков сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в минувшем квартале сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом - до 433 млн, что оказалось лучше ожиданий. Относительно первого квартала показатель не изменился.

Pinterest планирует в третьем квартале увеличить выручку примерно на 4-6%, в то время как аналитики прогнозируют повышение на 12%.

С начала 2022 года капитализация Pinterest упала на 45% (до $12,9 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13,6%.