Pinterest оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал крупнейший фотохостинг Pinterest виновным в отказе локализовать персональные данные россиян на территории России, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд назначил Pinterest штраф в размере 2 млн рублей.

Pinterest - крупнейший американский фотохостинг, где пользователи размещают коллекции фотографий.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ. Среди локализовавших данные в России компаний были названы Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации данных заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.