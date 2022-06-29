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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Ювелирная фирма Sokolov запустила сервис обмена украшений

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov запустил сервис обмена украшений, чтобы поддержать потребительский спрос и конкурентоспособность.

Поменять купленное украшение можно будет один раз в течение 24 месяцев со дня покупки. Его можно будет заменить новым изделием той же стоимости - или более дорогим, но с доплатой. Как сообщил через пресс-службу управляющий партнер компании Артем Соколов, сданные украшения компания может пускать на переплавку, увеличивая долю продукции, произведенной из переработанного металла.

В ювелирной рознице изделия надлежащего качества не подлежат возврату и обмену. "Закон ограничивает право клиента вернуть изделие, но не продавца - его принять", - отметил Соколов.

Sokolov - лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной палаты. По оценке Euromonitor, которую также приводит компания, доля бренда на ювелирном рынке России превышает 25%. Сеть объединяет более 380 монобрендовых магазинов. Выручка компании по итогам 2021 года составила 24 млрд рублей.

Sokolov Артем Соколов Пробирная палата Euromonitor
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