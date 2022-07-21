Ювелирная фирма Sokolov увеличила полугодовую выручку на 26%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov в первом полугодии 2022 года увеличил выручку на 26% в годовом исчислении, до 13,3 млрд рублей.

Главным драйвером роста оборота компания назвала расширение сети фирменной розницы (в 2,5 раза, до 393 магазинов) и развитие онлайн-продаж. Продажи через мобильное приложение и сайт выросли в четыре раза, на них пришлось половина розничного оборота компании, который по итогам полугодия вырос втрое и достиг 9,6 млрд рублей.

"Онлайн-продажи растут по мере расширения фирменной розницы, это взаимосвязанные каналы продаж, дающие синергетический эффект", - объяснил через пресс-службу управляющий партнер компании Артем Соколов.

С начала 2022 года Sokolov открыл 43 новых монобрендовых магазина в России.

Компания также сообщила, что в структуре выручки ее бренда 65% пришлось на золотые украшения: их продажи выросли на 31%, до 8,6 млрд рублей. Быстрее всего росли продажи золотых изделий с бриллиантами - на 51%, до 3,9 млрд рублей. Выручка от продажи украшений из серебра по итогам полугодия увеличилась на 9% и достигла 4,1 млрд рублей.

Sokolov - лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной палаты. Выручка компании по итогам 2021 года составила 24 млрд рублей.