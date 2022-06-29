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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Силуанов сообщил о готовности властей к фактической отмене репатриации валютной выручки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские власти готовы фактически отменить репатриацию валютной выручки, приравняв ее к обнуленной обязательной продаже этой выручки, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе", - сказал Силуанов.

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О фактической отмене репатриации экспортной выручки за счет ее привязки к обнуленной обязательной продаже ранее заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил Чистюхин на прошлой неделе. Он пояснил, что если обязательная продажа равна нулю, как это установлено сегодня, то и репатриация осуществляться не должна.

В ответ на санкции РФ ввела ряд ограничений на движение капитала, включая обязательную продажу 80% валютной выручки. Позже планку опустили до 50%.

С 6 июня экспортерам разрешили получать валютную выручку на свои зарубежные счета. Формально требование о репатриации и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента, при этом сохранялось. Однако с 10 июня норматив обязательной продажи был обнулен.

Антон Силуанов
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