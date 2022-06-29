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Белоруссия выплатила купон по еврооблигациям Belarus-27 в нацвалюте

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия во вторник провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях, говорится в официальном сообщении Минфина.

"Дополнительно информируем, что платежи по еврооблигациям Республики Беларусь со сроком 29.06.2022 (Belarus-2027) в общей сумме $22,9 млн в эквиваленте исполнены в соответствии с новым порядком", - говорится в сообщении.

"Данное решение (правительства и Нацбанка - ИФ) предусматривает перечисление министерством финансов, в рамках выплат по еврооблигациям, за счет средств в иностранной валюте сумм в белорусских рублях на специально открываемые в ОАО "АСБ Беларусбанк" счета. Доступ к данным средствам обеспечен для определенного эмиссионной документаций платежного агента - "Citibank N.A. London Branch", - поясняется в заявлении.

Накануне белорусское республики сообщило, что Минск будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за невозможности проведения платежей в иностранной валюте в связи с западными санкциями.

"Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций", - говорилось в пресс-релизе Совмина.

Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа.

Белоруссия
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