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Минфин Белоруссии упрекнул Fitch в субъективности при оценке кредитоспособности страны

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии упрекнул международной рейтинговое агентство Fitch в субъективности при оценке ситуации с обслуживанием долга по еврооблигациям, что, как ожидается, уже 13 июля приведет к снижению рейтингов страны и одного из выпусков ее бондов.

В ведомстве считают, что агентство проигнорировало подробные разъяснения и аргументированную просьбу Минфина о полном и всестороннем анализе ситуации с осуществлением платежей по еврооблигациям.

В Минфине напоминают, что 7 июля платежные агенты по выпуску еврооблигаций Белоруссии Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank, N.A., London Branch объявили о приостановке своей работы "в рамках санкционных решений, принятых Западом в отношении Республики Беларусь".

"В этой связи министерство финансов повторно заявляет, что в таких условиях вынуждено выбирать альтернативные варианты исполнения обязательств по еврооблигациям перед держателями, так как ситуация по своей сути является форс-мажорной. Однако, рейтинговое агентство Fitch игнорирует данные обстоятельства и фактическую невозможность западных расчетно-клиринговых систем исполнять в полном объеме свои обязательства по надлежащему переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

Fitch Ratings 8 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC" после решения Минска исполнять свои обязательства по евробондам в белорусских рублях. Fitch сочло, что платеж в нацвалюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах".

Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и понизит РДЭ Белоруссии до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D".

29 июня Минфин сообщил, что произвел очередной платеж по еврооблигациям Belarus-27 в белорусских рублях. Средства зачислены на счет в крупнейшем госбанке - Беларусбанке с обеспечением доступа к этим средствам платежного агента - Citibank N.A. London Branch.

Fitch Белоруссия Минфин Беларусбанк Citibank
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