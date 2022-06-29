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ЦБ РФ готов пойти на легализацию майнинга криптовалют при определенных условиях

ЦБ РФ готов пойти на легализацию майнинга криптовалют при определенных условиях
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральный банк готов согласиться на легализацию майнинга криптовалют, но при условии, что реализация их выручки в виде цифровых валют должна происходить за пределами России, заявил директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Кирилл Пронин.

"Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг - это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены", - сказал он в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, криптовалюта, которая будет формироваться у майнеров в качестве выручки, должна реализовываться за фиат (традиционные валюты), но за пределами России. "По большому счету мы говорим о том, что должен быть экспорт вот этих майнинговых услуг и бизнес майнеров не должен приводить к накоплению криптовалюты внутри страны, с тем чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования во внутристрановых расчетах", - сказал Пронин.

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков напомнил, что некоторые крупные майнеры криптовалют в РФ сталкиваются с внешними ограничениями при выводе средств. "Может быть нам надо какую-то инфраструктуру иметь здесь? Обменник какой-то, чтобы аккумулировать ликвидность и уже каким-то образом эту ликвидность отправлять туда. Или они должны намайнить здесь и как хотите, так и выводите это в фиат за рубежом. Как им работать?" - спросил он представителя ЦБ.

"Майнеры могут накапливать полученную криптовалюту на своих кошельках, которые в публичных блокчейнах открываются и их заблокировать вряд ли кто-то сможет, и реализовывать ее оттуда", - ответил Пронин. Он еще раз подчеркнул, что криптовалюта майнеров должна реализовываться за пределами таможенной границы РФ.

О майнинге криптовалют

Майнинг криптовалют - процесс сбора совершенных в сети транзакций криптовалют в блокчейн, для его проведения необходимо энергоемкое оборудование. Вознаграждение за майнинг могут получать как физические лица (индивидуальный майнинг), так и компании (работа в пуле). Оплата за майнинг начисляется на криптовалютные счета, для вывода средств с кошельков часто необходим их перевод в традиционные (фиатные) валюты центральных банков.

Дискуссия о необходимости легализации в РФ майнинга криптовалют и вывода этого бизнеса в легальное поле возникла после публикации доклада ЦБ, в котором предлагалось запретить этот вид бизнеса.

По данным исследования Кембриджского центра альтернативных финансов, которое было опубликовано в октябре прошлого года, Россия занимает третье место после США и Казахстана по объему мощностей, направленных на добычу биткойна - основной криптовалюты. Данные были обновлены после начала кампании по запрету майнинга криптовалют в Китае. По данным исследования, на долю США приходится 35,4% хэшрейта (общая мощность вычислительного оборудования, которое используется для добычи криптовалюты - ИФ), Казахстана - 18,1%, России - 11%. За пределами тройки лидеров следующие по величине хэшрейты - Канада (9,55%), Ирландия (4,68%), Малайзия (4,59%), Германия (4,48%), Иран (3,11%) и Норвегия (0,58%).

ЦБ РФ
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