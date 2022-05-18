Мантуров счел, что криптовалюты будут легализованы в РФ как платежное средство

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров полагает, что криптовалюты будут рано или поздно легализованы в России в качестве платежного средства. Такое мнение он высказал, выступая в рамках марафона "Новые горизонты".

"Я считаю, что да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос участника марафона.

"Вопрос - когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться. Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно занимаются", - отметил он.

"Все склонны к пониманию того, что это тенденция времени. Рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться, но ещё раз: это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми требованиями и правилами, которые будут сформулированы, в первую очередь, регулятором - Центральным банком, и, естественно, правительством", - добавил Мантуров.

На текущий момент ЦБ занимает жесткую позицию против использования криптовалюты как платежного средства. Как объясняла месяц назад первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, Банк России обеспокоен повышенной волатильностью криптовалют, их способностью заражать финансовую систему и возможной угрозой правам потребителей. Тем не менее, регулятор недавно согласился пойти навстречу позиции правительства в части разрешения майнинга криптовалют, хотя изначально также выступал против.