В ЦБ отказались считать фактом дефолта РФ по евробондам мнение рейтинговых агентств

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мнение рейтинговых агентств по поводу исполнения Россией своих обязательств по суверенным еврооблигация является оценочным, объявления о факте дефолта нет, считает первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Важный момент, симптоматичный, что объявления о дефолте нет - это лишь оценки отдельных аналитических агентств, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что, в конце концов, такого рода заключения не последует", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

По его словам, "слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому свою руку приложили как раз иностранные власти, повысил риски того, что любые действия, самые добросовестные, российских предпринимателей, российских властей, направленные на исполнение своих обязательств, могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорам об условиях".

"Российские власти, действуя в соответствии с новым порядком, основываются на публично-правовых государственных требованиях. Это не волеизъявление отдельных лиц или отдельных организаций, даже ведомств, это публично-правовой установленный порядок, императивный порядок, который предполагает, что по-другому действовать нельзя. Это означает, с моей точки зрения, что высока вероятность того, что этот порядок будет признан как превалирующий над теми гражданско-правовыми обязательствами, которые ранее были установлены в договоре", - подчеркнул Чистюхин.

"По крайней мере, те же самые иностранцы, иностранные инфраструктуры, замораживая наши активы, действуют примерно тем же самым образом. Они говорят, что мы не можем исполнить наши частно-правовые обязательства, потому что установлен публично-правовой запрет. Сейчас Россия сделала то же самое. При этом в отличие от иностранной стороны мы пытаемся всеми возможными способами свои обязательства исполнить так, как это допускается в текущих условиях", - сказал он.

Ситуация с платежами РФ по евробондам

В понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - Национальному расчетному депозитарию (НРД) - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако, эти средства "застряли" в Euroclear и до иностранных держателей так и не дошли.

Международное рейтинговое агентство Moody's в понедельник вечером заявило, что по его определению Россия допустила дефолт.

Минфин РФ подчеркивал, что инвесторы не получили платежи по двум выпускам суверенных евробондов РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта. По мнению министерства, все обязательства по внешнему долгу Россией были исполнены.

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. На прошлой неделе Минфин уже перечислил НРД рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы. Иностранный держатель евробондов сможет конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ.