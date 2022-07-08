Сенаторы одобрили закон о временных рублевых выплатах по внешним займам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о приостановке действия с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года нормы Бюджетного кодекса, по которой расчеты по внешним облигационным займам должны производиться в иностранной валюте.

Таким образом приостанавливается норма о том, что обязательства России, возникшие в результате эмиссии соответствующих государственных ценных бумаг, составляющих внешний долг и удостоверяющих право на получение доходов или погашение в денежной форме, подлежат оплате в иностранной валюте.

"Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах по государственным долговым обязательствам РФ, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в "санкционный" список", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.