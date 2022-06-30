На старте торгов четверга индекс РТС снизился на 0,1%, индекс Мосбиржи вырос на 0,3%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства blue chips на фоне локального ослабления рубля, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы.

За первую минуту торгов индекс МосБиржи прибавил 0,3% и составил 2385,26 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1411,04 пункта. Ццены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 30 копеек, до 53,41 рубля (+0,3%), но далее началась коррекция вниз и курс сполз ниже 53 рублей.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,4%), "Газпрома" (+0,6%), "Норникеля" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,8%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать противоречивым. Китайский рынок вырос на фоне сильных данных по деловой активности в июне. Однако на прочих рынках настроения заметно хуже. Нефть остается под давлением продаж.

Поэтому в целом внешний фон не транслирует повышенной уверенности российским акциям. Вероятно, что продолжится выход из акций застройщиков, а также банков. Поддержку рынку окажут металлурги, которые традиционно позитивно реагируют на улучшение деловой активности в Китае. Рубль способен предпринять попытку вернуться к укреплению, так как валютные интервенции пока осуществляются лишь вербально, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, в центре внимания в четверг будут итоги ГОСа сразу нескольких крупных компаний, на которых будет подниматься вопрос о дивидендных выплатах. Среди них "Газпром" (52,53 руб. на акцию), "Роснефть" (23,63 руб. на акцию), "РусГидро" (0,053 руб. на акцию), ГК "Самолет" (41 руб. на акцию), "Башнефть" (117,29 руб. на акцию) и НМТП (0,54 руб. на акцию). Обрадовать инвесторов могут и итоги ГОСа "ФосАгро", на котором акционеры также могут принять положительное решение по дивидендным выплатам.

Учитывая эти факторы, можно ожидать благоприятной динамики российского рынка, где внимание инвесторов будет приковано к дивидендным бумагам. Не исключен подъем индекса МосБиржи в диапазон 2400-2450 пунктов.

На внешних рынках в четверг будет опубликован индекс личных потребительских расходов в США в мае (PCE индекс), который, скорее всего, останется на высоком уровне. Также инвесторы будут следить за выступлением председателя ЕЦБ Кристофер Лагард и данными по безработице в еврозоне. Пессимистичные настроения на глобальных рынках в четверг сохранятся, полагает Соловьев.

В США индексы акций накануне изменились на 0,03-0,3%: подрос Dow Jones (+0,3%), а S&P500 (-0,1%) снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Американская экономика в январе-марте упала на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Аналитики JPMorgan заявили, что теперь стало "разумным учитывать риск того, что в этом году экономика США и/или мировая экономика скатится в рецессию". Всего неделю назад банк представил прогноз по глобальным рынкам, в котором говорилось об отсутствии угрозы рецессии в этом году, отмечает MarketWatch.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

ФРС надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций за исключением растущего Китая на статданных (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 1,3%).

Объем промпроизводства в Японии в мае сократился на 7,2% в помесячном выражении, свидетельствуют предварительные официальные статданные. Падение было зафиксировано второй месяц подряд, при этом его темпы стали максимальными с мая 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 0,3%, месяцем ранее показатель упал на 1,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены снижаются, завершая месяц в "минусе", что будет отмечено впервые с ноября; цена Brent находится почти на $2,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" в среду.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9%, до $115,26 за баррель (-1,5% в среду), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5%, до $109,19 за баррель (-1,8% накануне).

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает Bloomberg.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.