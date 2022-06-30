Рубль растет к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая потери среды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения накануне.

Курс доллара США составил 53,07 руб./$1 в 10:03 по Москве, что на 17,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,56 руб./EUR1, подешевев на 43,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,18 копейки - до 54,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,9 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,7 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после заметного снижения накануне. Участники торгов в среду активно закрывали длинные позиции по рублю после заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова о возможности проведения валютных интервенций.

Бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила, сказал Силуанов, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля, в свою очередь, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Попытки вернуть курс рубля на уровни, которые были при прежних экономических условиях, чреваты рисками девальвации, сказала, между тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Росстат на неделе с 18 по 24 июня 2022 года зафиксировал в РФ нулевую инфляцию после трех недель дефляции (в 0,12%, 0,14% и 0,01%) и также нулевой динамики цен четырьмя неделями ранее. С начала месяца цены к 24 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Председатель Банка России не видит признаков раскручивания дефляционной спирали исходя из данных о снижении цен в последние недели, считает это коррекцией после резкого роста инфляции в конце февраля - начале марта.

"Сейчас действительно последние недели снижение идет цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали, это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля - начале марта", - сообщила Набиуллина на съезде РСПП.

Цены на нефть уменьшаются в четверг, завершают месяц снижением, что будет отмечено впервые с ноября.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в четверг составляет $115,15 за баррель, что на 0,95% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,21 за баррель, что на 0,52% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

США обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках санкций против РФ, сообщает агентство "Ренхап". "По информации источников, замминистра финансов США Брайан Нельсон (...) попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным источников агентства, вопрос установления предельной цены на российскую нефть "может стать одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе двухдневного визита главы Минфина США Джанет Йеллен в Южную Корею в июле.

В ходе трехдневной встречи лидеров стран G7 в Германии ранее в июне, как сообщалось, было решено начать техническую работу вокруг инициативы, предполагающей установку "потолка цен" на российские нефть и газ.

Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.

Кроме того, они вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов.

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