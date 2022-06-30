Явка акционеров "Газпрома" на ГОСА оказалась на историческом минимуме - 58%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на годовом собрании по итогам 2021 года снизили явку до 58%, что является минимальным значением за историю акционерного общества, следует из протокола голосования на собрании.

Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Активность акционеров заметно упала (и не восстановилась) в 2015 году вслед за введением и усилением санкций в отношении России.

Прежний минимум приходился на 2016 год - 60% (тогда акционеров-иностранцев отпугнуло наличие санкционных лиц в перечне одобряемых сделок с заинтересованностью).

При этом третий год подряд эмитент и регистратор АО "Драга" предоставляют возможность голосования в электронном виде на сайте регистратора.

Максимальная активность акционеров "Газпрома" была зафиксирована в 2005 году, когда для участия в собрании зарегистрировались 93,4% владельцев акций.

Ниже приводятся все доступные данные об истории активности акционеров на годовых собраниях.