Явка акционеров "Газпрома" на ГОСА оказалась на историческом минимуме - 58%
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на годовом собрании по итогам 2021 года снизили явку до 58%, что является минимальным значением за историю акционерного общества, следует из протокола голосования на собрании.
Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).
Активность акционеров заметно упала (и не восстановилась) в 2015 году вслед за введением и усилением санкций в отношении России.
Прежний минимум приходился на 2016 год - 60% (тогда акционеров-иностранцев отпугнуло наличие санкционных лиц в перечне одобряемых сделок с заинтересованностью).
При этом третий год подряд эмитент и регистратор АО "Драга" предоставляют возможность голосования в электронном виде на сайте регистратора.
Максимальная активность акционеров "Газпрома" была зафиксирована в 2005 году, когда для участия в собрании зарегистрировались 93,4% владельцев акций.
Ниже приводятся все доступные данные об истории активности акционеров на годовых собраниях.
|Год
|кворум
|кандидаты
|2022
|58,63
|12
|2021
|63,85
|11
|2020
|66,19
|11
|2019
|68,4
|11
|2018
|66,95
|11
|2017
|70,01
|11
|2016
|60,18
|12
|2015
|67,57
|13
|2014
|74,14
|14
|2013
|75,47
|11
|2012
|77
|12
|2011
|73,53
|11
|2010
|78,55
|17
|2009
|81,59
|18
|2008
|77,19
|19
|2007
|88,46
|19
|2006
|89,56
|26
|2005
|93,4
|19
|2004
|92,8
|22
|2003
|87,86
|19
|2002
|93,67
|23
|2001
|92,29
|22
|2000
|91
|23