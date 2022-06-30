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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Явка акционеров "Газпрома" на ГОСА оказалась на историческом минимуме - 58%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на годовом собрании по итогам 2021 года снизили явку до 58%, что является минимальным значением за историю акционерного общества, следует из протокола голосования на собрании.

Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Активность акционеров заметно упала (и не восстановилась) в 2015 году вслед за введением и усилением санкций в отношении России.

Прежний минимум приходился на 2016 год - 60% (тогда акционеров-иностранцев отпугнуло наличие санкционных лиц в перечне одобряемых сделок с заинтересованностью).

При этом третий год подряд эмитент и регистратор АО "Драга" предоставляют возможность голосования в электронном виде на сайте регистратора.

Максимальная активность акционеров "Газпрома" была зафиксирована в 2005 году, когда для участия в собрании зарегистрировались 93,4% владельцев акций.

Ниже приводятся все доступные данные об истории активности акционеров на годовых собраниях.

Год кворум кандидаты
2022 58,63 12
2021 63,85 11
2020 66,19 11
2019 68,4 11
2018 66,95 11
2017 70,01 11
2016 60,18 12
2015 67,57 13
2014 74,14 14
2013 75,47 11
2012 77 12
2011 73,53 11
2010 78,55 17
2009 81,59 18
2008 77,19 19
2007 88,46 19
2006 89,56 26
2005 93,4 19
2004 92,8 22
2003 87,86 19
2002 93,67 23
2001 92,29 22
2000 91 23
Газпром Роснефтегаз Росгазификация Драга
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