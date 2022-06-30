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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Из-за ограничения поставок газа "Газпромом" компания также отозвала прежний прогноз на финансовый год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Германский энергохолдинг Uniper SE отозвал прогноз на 2022 финансовый год и предупредил, что в первом полугодии, скорректированные показатели EBIT и чистой прибыли будут существенно ниже, чем годом ранее.

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В пресс-релизе также отмечается, что энергохолдинг обсуждает с властями Германии меры поддержки его бизнеса в связи с ограничением поставок газа "Газпромом". Среди обсуждаемых мер - увеличение кредитных линий в германском банке развития KfW, а также инвестиции в акционерный капитал Uniper.

С 16 июня текущего года Uniper получил от "Газпрома" лишь 40% газа, положенного по контрактным обязательствам, сообщила компания.

"Uniper пользуется гибкостью своего портфеля, а также замещает поставки газа, чтобы сохранить бесперебойное обеспечение своих клиентов", - отметил холдинг, но предупредил, что замещать поставки приходится по существенно более высоким ценам.

И, поскольку Uniper не может переложить эти дополнительные расходы на потребителей, его финансовая нагрузка резко увеличилась.

В Uniper отмечают наличие "серьезной неопределенности в отношении геополитической ситуации, а также относительно продолжительности и масштаба ограничений поставок газа Россией". "В этих условиях динамику цен на газ прогнозировать сложно", - говорится в пресс-релизе.

В первом полугодии 2021 года скорректированная EBIT Uniper составила 580 млн евро, скорректированная чистая прибыль - 485 млн евро.

Акции Uniper теряют в цене 16% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 67%.

Uniper Германия Газпром KfW
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