Siemens Energy не признает себя единственным виновником проблем с "Северным потоком"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Siemens Energy заявили, что не согласны с заявлениями Москвы о том, что проблемы с подачей газа по "Северному потому" вызваны тем, что компания не вернула вовремя из ремонта турбину.

"Удобно втягивать в это компанию, которая хорошо известна в России. И даже если бы эта версия соответствовала действительности, она не объясняет столь существенное сокращения поставок", - приводят европейские СМИ слова главы наблюдательного совета компании Джо Кезера.

14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.

"По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только в Монреале, Канада. В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением", - прокомментировала тогда Siemens Energy.

15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.В июле "Северный поток" полностью остановит транспортировку в связи с плановым техническим обслуживанием, и это еще больше усугубит нехватку газа на рынке.

На прошлой неделе уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила, что в ЕС 12 государств полностью или частично остались без газа из России. 27 июня она сказала, что странам ЕС при подготовке к ближайшей зиме следует учитывать возможность дальнейших проблем с поставками газа из России.