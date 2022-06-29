Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Siemens Energy не признает себя единственным виновником проблем с "Северным потоком"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Siemens Energy заявили, что не согласны с заявлениями Москвы о том, что проблемы с подачей газа по "Северному потому" вызваны тем, что компания не вернула вовремя из ремонта турбину.

"Удобно втягивать в это компанию, которая хорошо известна в России. И даже если бы эта версия соответствовала действительности, она не объясняет столь существенное сокращения поставок", - приводят европейские СМИ слова главы наблюдательного совета компании Джо Кезера.

14 июня "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за задержки возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленными техническими неисправностями двигателей.

"По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только в Монреале, Канада. В связи с санкциями, введенными Канадой, Siemens Energy в настоящее время не может отгружать отремонтированные турбины заказчику. На этом фоне мы проинформировали правительства Канады и Германии и работаем над приемлемым решением", - прокомментировала тогда Siemens Energy.

15 июня "Газпром" заявил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В результате прокачка с ночи 16 июня должна была снизиться еще на треть - до 67 млн куб. м в сутки.В июле "Северный поток" полностью остановит транспортировку в связи с плановым техническим обслуживанием, и это еще больше усугубит нехватку газа на рынке.

На прошлой неделе уполномоченный Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила, что в ЕС 12 государств полностью или частично остались без газа из России. 27 июня она сказала, что странам ЕС при подготовке к ближайшей зиме следует учитывать возможность дальнейших проблем с поставками газа из России.

Siemens Energy Германия Северный поток Канада Газпром Джо Кезер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж

Набиуллина заявила о планах существенно увеличить лимит на переводы физлиц за рубеж

Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов

Группа "Аэрофлот" получит 49,9 млрд руб. госсубсидий на поддержку внутренних рейсов

Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для валютных интервенций

Дорогая нефть пока не отпугивает спрос, но и не притягивает инвестиции. Обзор

Дорогая нефть пока не отпугивает спрос, но и не притягивает инвестиции. Обзор

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Tesla закрывает офис в Сан-Матео и увольняет около 200 сотрудников

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });