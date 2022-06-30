Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ЦБ РФ с 1 июля повысит лимит на перевод физлицами валюты за рубеж в 6,7 раза

ЦБ РФ с 1 июля повысит лимит на перевод физлицами валюты за рубеж в 6,7 раза
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России решил существенно повысить лимит на перевод средств за рубеж.

Как говорится в сообщении регулятора, с 1 июля физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте).

Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - отмечает ЦБ.

О том, что лимит на переводы физлицами средств за рубеж будет существенно увеличен с нынешних $150 тыс. в месяц, в среду заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она не назвала возможный новый лимит. По словам Набиуллиной, рассматривался даже вариант отмены ограничений, но для этого необходимо корректировать законодательство.

Лимит в $150 тыс. действует менее месяца, с 8 июня. До этого лимит равнялся $50 тыс.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Законопроект о нулевом НДС при продаже природных алмазов принят во II чтении

Законопроект о нулевом НДС при продаже природных алмазов принят во II чтении

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%

Пикник по случаю Дня независимости обойдется американцам дороже на 17%
Пандемия коронавируса

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

В Шанхае снова открыли Диснейленд и разрешили работать ресторанам

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });