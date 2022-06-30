ЦБ РФ с 1 июля повысит лимит на перевод физлицами валюты за рубеж в 6,7 раза

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России решил существенно повысить лимит на перевод средств за рубеж.

Как говорится в сообщении регулятора, с 1 июля физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте).

Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - отмечает ЦБ.

О том, что лимит на переводы физлицами средств за рубеж будет существенно увеличен с нынешних $150 тыс. в месяц, в среду заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. При этом она не назвала возможный новый лимит. По словам Набиуллиной, рассматривался даже вариант отмены ограничений, но для этого необходимо корректировать законодательство.

Лимит в $150 тыс. действует менее месяца, с 8 июня. До этого лимит равнялся $50 тыс.