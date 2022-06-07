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Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 8 июня разрешит физлицам в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тысяч или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

ЭкономикаЦБ РФ ограничил переводы физлиц за рубеж суммой в $5 тыс. в месяцЧитать подробнее

Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. С середины мая лимит составлял $50 тысяч.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денег без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более $10 тысяч или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте (прежний порог — $5 тысяч).

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют по 30 сентября 2022 года.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.

Банк России
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