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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции не выплачивать, говорится в сообщении банка.

Собрание прошло в заочной форме.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. Основной акционер Сбербанка, государство, даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю (50% плюс 1 акция).

Ранее сообщалось, что правительство дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - РФ - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. Набсовет банка рекомендовал дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Банк России в середине июня рекомендовал кредитным организациям до конца 2022 года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Санкции против Сбербанка

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Согласно дивидендной политике до 2023 года Сбербанк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год.

Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до рекордных 1,246 трлн рублей с 760,3 млрд рублей прибыли в 2020 году. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2021 году выросла в 1,6 раза - до 1,237 трлн рублей.

По итогам 2020 года Сбербанк направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,38 млрд рублей (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Сбербанк
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