Япония подтвердила, что останется в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство Японии не намерено выходить из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче сжиженного природного газа и нефти, следует из ежегодного отчета по энергетике "Белая книга", который пересказывает Kyodo.

Как пишет агентство, "отчет ясно показал план Токио не выходить" из проектов на Сахалине. В "Белой книге" они названы "незаменимыми" для обеспечения потребностей Японии в нефти и газе.

Согласно отчету, импорт российской нефти и СПГ в Японию составляет 3,6% и 8,8% соответственно от общего объема импорта нефти и СПГ. Более 90% страна импортирует с Ближнего Востока. При этом отмечается, что СПГ из проекта "Сахалин-2" дает 3% всей электроэнергии, производимой в Японии.

В "Белой книге" также говорится, что выход из проектов может ослабить влияние санкций против России, если Москва или дружественная ей страна приобретет доли в проектах, от которых отказалась Япония.

Также в отчете говорится, что Токио в будущем намерен полностью отказаться от российской нефти, но не может сделать это немедленно. Япония намеревается уменьшать свою зависимость от российских энергоносителей за счет диверсификации источников энергии, включая возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику, а также за счет инвестиций в проекты СПГ за пределами России.

В проекте "Сахалин-1" участвуют ExxonMobil - доля 30%, SODECO (Япония) - 30%, "Роснефть" - 20%, ONGC (Индия) - 20%. Американская ExxonMobil 2 марта объявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказавшись инвестировать в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Акционеры проекта - "Газпром" (50% плюс 1 акция), Shell (27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал.