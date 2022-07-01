"АвтоВАЗ" продлит временные работы для сотрудников простаивающих линий

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует продлить временные работы для сотрудников простаивающих производственных линий еще на три месяца, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам встречи президента компании Максима Соколова с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

По данным пресс-службы, темой встречи стали, в том числе, меры поддержки "АвтоВАЗа" со стороны регионального правительства.

"По вашему обращению министерство уже внесло в правительство документ, который продлевает возможность организации временных работ еще на 3 месяца. Это позволит тем, кто пока временно находится в состоянии простоя, все равно быть на заводе вместе с коллективом, приводить территорию в порядок", - приводятся в сообщении слова Соколова.

По мнению главы "АвтоВАЗа", эта мера сохранит командный дух, пока завод не выйдет на полную производственную мощность.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "АвтоВАЗа", меры дополнительной занятости для сотрудников простаивающих производств были введены на май-июль. Таким образом, временные работы на предприятии планируется продлить на август, сентябрь и октябрь.

Сообщалось, что в условиях частичной загрузки предприятия, по данным на середину июня, временные работы организованы для 25,6 тыс. человек. Также предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1,9 тыс. работников.

Численность сотрудников всей группы (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства с начала июня запущена лишь "нитка" по сборке упрощенных версий Granta. В простое по-прежнему находятся две другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле за счет сборки Lada Niva Legend и на которой в августе планируется восстановить сборку Lada Niva Travel.

Предприятие с 6 июня и, по плану, до 4 сентября работает в сокращенном четырехдневном режиме работы. Компания также сообщала о возможном продлении режима четырехдневки на период с 5 сентября по 6 ноября. Производство Vesta в Ижевске пока не перезапущено.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".