Акционеры "Мечела" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Мечела" утвердили решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 год, сообщила компания.

"Мечел" не стал отказываться от моратория на банкротство, введенного правительством РФ с 1 апреля сроком на полгода. Мораторий предполагает запрет на выплату дивидендов и buyback.

По уставу "Мечел" распределяет между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО (в 2021 году достигла 80,6 млрд руб. против 0,8 млрд руб. годом ранее).

За 2020 год компания выплачивала 1,17 руб., за 2019 год - 3,48 руб., за 2018 год - 18,21 руб. на привилегированную акцию. Выплаты за 2017 и 2016 годы составляли 16,66 и 10,28 руб. на акцию соответственно. С 2012 по 2015 год компания платила номинальные дивиденды на "префы", чтобы они не становились голосующими. Дивиденды на обыкновенные акции "Мечел" не платит с 2012 года.

В совет директоров компании по итогам годового собрания вошли два новых члена: финансовый директор "Мечела" Нелли Галеева и глава АО "Северная нефтегазовая компания" Иван Глумов.

Уставный капитал "Мечела" разделен на 416 млн 270,745 тыс. обыкновенных и 138 млн 756,915 тыс. привилегированных акций. При этом 40% "префов" принадлежит дочерней компании "Мечела" Skyblock limited. Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 51,54% обыкновенных акций "Мечела".