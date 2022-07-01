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American Airlines повысит зарплату пилотов на 17% к 2024 году

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания American Airlines Group намерена повысить зарплату пилотов примерно на 17% к концу 2024 года.

Труд пилотов будет оплачиваться "хорошо и на конкурентных условиях, несмотря ни на что", заявил в видеообращении к сотрудникам главный исполнительный директор компании Роберт Исом.

Так, базовая зарплата капитана Boeing 737 к концу 2024 года будет составлять порядка $340 тысяч в год. Капитаны более крупных самолетов, вроде Boeing 777, будут получать около $425 тысяч в год.

Авиаперевозчик будет выплачивать премии за повышение, улучшит программу распределения прибыли и введет новые бонусы, пообещал Исом.

American опередила другого крупного американского авиаперевозчика United Airlines Holdings в повышении зарплат пилотам, который заключил предварительное соглашение об аналогичной мере со своими сотрудниками. Пилоты авиакомпании 15 июля проголосуют по вопросу повышения оплаты труда на 14% к 2024 году. Пока же пилоты United получают больше своих коллег в American.

Пилоты Delta Air Lines и Southwest Airlines Co. ведут переговоры с руководством компаний о возможности увеличения оплаты труда. Ранее они провели пикеты в аэропортах, в ходе которых заявили, что проблема нехватки рабочей силы привела к многочисленным переработкам.

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