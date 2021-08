United Airlines потребует от всех сотрудников привиться от COVID-19

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings потребует от своих работников в США привиться от коронавируса этой осенью, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Скотта Кирби и председателя правления Бретта Харта сотрудникам.

Топ-менеджеры назвали этот шаг необходимым для обеспечения безопасности работников и добавили, что предполагают вероятность несогласия со стороны некоторых людей.

"Факты говорят сами за себя: каждый в безопасности, когда все вакцинированы. За последние полтора года Скотт отправил десятки писем с соболезнованиями семьям умерших от COVID-19 сотрудников. Мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы другие семьи наших работников не получали такие письма", - говорится в письме.

United Airlines первой среди других американских авиаперевозчиков введет это требование на фоне увеличивающихся случаев заражения новым штаммом "дельта" в США. С июня United Airlines требовала наличия прививки от коронавируса только у новых работников.

Компания также призывала своих сотрудников вакцинироваться добровольно при помощи таких стимулирующих мер, как надбавка к зарплате или увеличение отпуска. В результате чего около 90% пилотов и 80% стюардесс United Airlines сделали прививки.

Однако три доступные в США вакцины от COVID-19 были одобрены лишь для экстренного использования. Исполнительный директор авиакомпании Delta Air Lines Inc. Эд Бастиан в интервью CNBC сообщил, что отсутствие полноценного одобрения доступных вакцин со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration) усложняет введение обязательной вакцинации в американских компаниях.

В United Airlines ожидают, что Управление одобрит доступные вакцины в начале сентября. Тогда и вступит в силу требование об обязательной вакцинации. Однако, если этого не произойдет, то все 67 тысяч сотрудников, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания или религиозные причины для отказа от вакцинации, должны будут привиться в течение пяти недель после 20 сентября. После этого сотрудники должны предоставить карты вакцинации или покинуть компанию.

Бизнес структуры в различных сферах экономики США согласны, что вакцинация сотрудников - это необходимое условие для удержания экономики на плаву, но у многих из них различный подход к этому вопросу, сообщает WSJ. Ритейлер Walmart Inc. и технологическая корпорация Microsoft ввели обязательную вакцинацию в основном только для офисных сотрудников, возвращающихся на рабочие места. А производитель продуктов питания Tyson Foods Inc. на этой неделе заявил, что все сотрудники должны вакцинироваться к 1 ноября.