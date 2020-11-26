Delta Air Lines договорилась с пилотами о сокращении зарплат

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пилоты авиакомпании Delta Air Lines согласились на сокращение зарплаты в обмен на сохранение рабочих мест до 2022 года на фоне трудностей в отрасли в связи с падением спроса на перелеты из-за пандемии. Об этом сообщили Delta и профсоюз ее пилотов.

Сокращение выплат позволит перевозчику отказаться от перевода более 1700 летчиков в отпуск без сохранения заработной платы.

По условиям соглашения, пилоты, которым иначе пришлось бы уйти в отпуск без содержания, будут получать зарплату, соответствующую 30 рабочим часам в месяц, однако не обязаны будут летать. Delta также сможет сократить минимальное гарантированное количество рабочих часов пилотов на 5%, что приведет к уменьшению зарплаты.

Авиакомпаниям приходится идти на сокращения в связи с мрачными прогнозами о спросе на перелеты. Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) ожидает, что мировая авиаотрасль потеряет $38,7 млрд в следующем году, даже если вакцины от коронавируса и тестирование позволят многим странам открыть границы.

Американским авиакомпаниям было запрещено отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск до октября в рамках условий получения федеральной помощи, предоставленной им в начале пандемии коронавируса. Они рассчитывали получить дополнительное финансирование, чтобы иметь возможность не сокращать персонал до следующей весны, однако переговоры о мерах стимулирования в Конгрессе застопорились на несколько месяцев.

К концу года американским авиаперевозчикам придется сократить около 90 000 сотрудников, прогнозирует отраслевая ассоциация Airlines for America. Таким образом, уровень занятости в секторе упадет до минимума с середины 1980-х годов.

United Airlines Holdings и American Airlines Group отправили в неоплачиваемый отпуск более 30 000 сотрудников. При этом United заключила аналогичную сделку, чтобы не сокращать пилотов, тогда как American отправила в отпуск без сохранения зарплаты 1600 пилотов.

Southwest Airlines пока не сокращала никого из сотрудников, однако сообщила, что начнет отправлять персонал в неоплачиваемый отпуск в следующем году, если не сможет заключить соглашения о сокращении расходов с профсоюзами.