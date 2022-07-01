Страны Балтии стали лидерами еврозоны по темпам роста инфляции
В июне инфляция в еврозоне выросла до максимума за всю историю подсчетов
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Страны Балтии бьют рекорды темпов роста инфляции в еврозоне, следует из информации статистического управления Евросоюза Eurostat.
По его данным, годовая инфляция в еврозоне в июне увеличилась до 8,6% против 8,1% в мае, что является максимальным показателем за всю историю подсчетов.
Инфляционные антирекорды выпадают на страны Балтии. В Эстонии рост цен в годовом сравнении был самым быстрым в зоне евро и составил 22%. В мае этот показатель составлял 20,1%, сообщил Eurostat. За ней следуют Литва - 20,5% и Латвия 19%.
Высокая инфляция вызвана главным образом повышением цен на энергоносители: 41,9% в годовом выражении в июне после 39,1% в мае.
Статистики объясняют такую тенденцию согласованным странами ЕС частичным эмбарго на поставки российской нефти.