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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Страны Балтии стали лидерами еврозоны по темпам роста инфляции

В июне инфляция в еврозоне выросла до максимума за всю историю подсчетов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Страны Балтии бьют рекорды темпов роста инфляции в еврозоне, следует из информации статистического управления Евросоюза Eurostat.

По его данным, годовая инфляция в еврозоне в июне увеличилась до 8,6% против 8,1% в мае, что является максимальным показателем за всю историю подсчетов.

Инфляционные антирекорды выпадают на страны Балтии. В Эстонии рост цен в годовом сравнении был самым быстрым в зоне евро и составил 22%. В мае этот показатель составлял 20,1%, сообщил Eurostat. За ней следуют Литва - 20,5% и Латвия 19%.

Высокая инфляция вызвана главным образом повышением цен на энергоносители: 41,9% в годовом выражении в июне после 39,1% в мае.

Статистики объясняют такую тенденцию согласованным странами ЕС частичным эмбарго на поставки российской нефти.

Eurostat Эстония Латвия Литва Евросоюз еврозона
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