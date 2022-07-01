Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в текущем месяце на 8,4%.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. Это может стать дополнительным аргументом в пользу повышения ключевых процентных ставок в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 21 июля.

Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители, составившим 41,9% в годовом выражении после подъема на 39,1% в мае. Такая тенденция может продолжиться на фоне согласованного странами ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 8,9% против 7,5% месяцем ранее, промышленные товары – на 4,3% против 4,2%. И только рост стоимости услуг немного замедлился до 3,4% с 3,5% в мае.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне увеличились на 3,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали увеличения на 3,9%.