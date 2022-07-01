Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1% в мае. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост потребительских цен в текущем месяце на 8,4%.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. Это может стать дополнительным аргументом в пользу повышения ключевых процентных ставок в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 21 июля.

Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители, составившим 41,9% в годовом выражении после подъема на 39,1% в мае. Такая тенденция может продолжиться на фоне согласованного странами ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 8,9% против 7,5% месяцем ранее, промышленные товары – на 4,3% против 4,2%. И только рост стоимости услуг немного замедлился до 3,4% с 3,5% в мае.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне увеличились на 3,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали увеличения на 3,9%.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

Кабмин выделит из резервного фонда еще 28 млрд руб. на строительство трассы М12

Германии предрекли рецессию из-за падения поставок российского газа

КТК приступил к отгрузке нефти с двух причальных устройств из трех

Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе

Половина системно значимых банков не успела подключиться к СБПэй

Половина системно значимых банков не успела подключиться к СБПэй

СПГ-проект "Сахалин-2" получит оператора в российской юрисдикции

"Газпром" – рекорд не засчитан. Обобщение

"Газпром" – рекорд не засчитан. Обобщение

Корпоративное управление, или что от него осталось. Репортаж

Корпоративное управление, или что от него осталось. Репортаж

Великобритания дала своим резидентам месяц на сворачивание операций с Росбанком

Великобритания дала своим резидентам месяц на сворачивание операций с Росбанком
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });