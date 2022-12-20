Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ММК вернется к вопросу выплаты дивидендов после изменения в геополитике

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", которое весной отказалось от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год, пока не планирует возвращаться к вопросу выплат акционерам: сейчас такой возможности нет, заявил журналистам председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников.

"Это нереально сегодня сделать. Мы же не имеем права платить", - ответил он на вопрос о возможности дивидендных выплат ММК по итогам 2022 года.

Рашников напомнил о действующих ограничениях на выплаты в адрес акционеров-нерезидентов.

"И не надо этого делать, и не собираемся, сейчас слишком много вопросов своих", - заявил он, отметив, что вернуться к теме дивидендов можно будет в случае изменения геополитических условий.

ММК Виктор Рашников Магнитка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Всемирный банк ухудшил прогнозы роста экономики КНР на 2022 и 2023 годы

Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

Потери международных IT-компаний после ухода из РФ в 2022 г. оценили в 650-700 млрд руб.

Экспорт нефти по системе "Транснефти" за 11 месяцев вырос на 20%

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

В Великобритании представили первые банкноты с портретом Карла III

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Доллар преодолел 69 руб., евро поднялся выше 74 руб. впервые с 11 мая

Акции Disney с начала года упали на 45%

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Эксперимент по онлайн-торговле вином в РФ могут распространить на маркетплейсы

Запасы газа в подземных хранилищах Европы ушли ниже 84%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });