ММК вернется к вопросу выплаты дивидендов после изменения в геополитике

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", которое весной отказалось от уже рекомендованных дивидендов за 2021 год, пока не планирует возвращаться к вопросу выплат акционерам: сейчас такой возможности нет, заявил журналистам председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников.

"Это нереально сегодня сделать. Мы же не имеем права платить", - ответил он на вопрос о возможности дивидендных выплат ММК по итогам 2022 года.

Рашников напомнил о действующих ограничениях на выплаты в адрес акционеров-нерезидентов.

"И не надо этого делать, и не собираемся, сейчас слишком много вопросов своих", - заявил он, отметив, что вернуться к теме дивидендов можно будет в случае изменения геополитических условий.