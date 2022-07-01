Постпредам ЕС сообщили о невозможности быстро ввести потолок цен на российскую нефть

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в ближайшем будущем не получится запустить обсуждаемый участниками ЕС механизм по введению потолка цен на российскую нефть, сообщил агентству Bloomberg информированный источник.

"Постпредам ЕС на встрече на этой неделе сообщили, что механизм нельзя будет задействовать в ближайшем будущем", - передает агентство.

По его данным, отдельные страны ЕС выступают за введение санкций в отношении импорта российского газа, однако значительная часть альянса на данном этапе не поддерживает такую меру, поскольку Европа пытается решить вопрос потенциальной нехватки газа и растущих цен на него.

30 июня президент США Джо Байден заявил, что считает возможным установить потолок цен на нефть из России, и что в результате снизятся цены и на нефть, и на бензин.

Ранее на этой неделе на саммите G7 было принято решение ввести в будущем лимит цен на импортируемую российскую нефть. Предполагается, что сначала будут определены и согласованы технические детали механизма, который будет это регулировать.

Ввести потолок цен на российскую нефть ранее странам "Большой семерки" предложили США. Предложение предусматривало, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы платить за нефть из России, чтобы снизить доходы Москвы от торговли энергоресурсами. По сведениям Politico, США для этого предлагали вывести из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать российскую нефть не дороже, чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.