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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Минэнерго допустило замедление роста добычи нефти из-за внешнего давления

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Стратегически потенциал роста добычи нефти в России изменится из-за внешнего давления, надо как минимум сохранить ее на текущем уровне. Такое мнение высказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин в ходе круглого стола комитета Госдумы по энергетике, на котором обсуждается Энергетическая стратегия России до 2050 года.

"Поднималась тема коэффициента извлечения нефти (КИН) - это критически важный вопрос, который стоит на повестке последние годы. И менее важным он не становится. Особенно с учетом необходимости обеспечения технологической независимости, поиска технологий. Мы должны понимать, что с одной стороны в условиях давления на нас и на часть рынков у нас, возможно, потенциал по приросту изменится, но мы должны обеспечить себе 10-15-20 лет сохранения как минимум текущего уровня добычи. А это, в первую очередь, КИН. Потому что гигантский потенциал (добычи нефти - ИФ) у на - на суше в Западной Сибири, ЯНАО, Поволжье, где нужно на технологиях фокусироваться", - сказал замминистра.

Минэнерго Павел Сорокин Госдума Сибирь ЯНАО Поволжье
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