"Газпром" готов стать координатором освоения северных месторождений

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" предлагает назначить концерн координатором освоения северных месторождений, заявил в Госдуме замначальника департамента компании Кирилл Полоус. Он сказал это на круглом столе, на котором обсуждается Энергетическая стратегия России до 2050 года.

По его словам, назначение компании координатором восточной программы дало бы мощный импульс развитию региона.

"В этой связи мы считаем необходимым, с учетом положительного опыта реализации Восточной газовой программы и необходимостью обеспечения энергобезопасности России, рассмотреть вопрос о возложении на "Газпром" функции координатора разработки перспективных северных месторождений для централизованного и наиболее эффективного использования недр и повышения энергобезопасности страны. Достаточно часто в последнее время, к сожалению, звучат инициативы, что нужно все отправить (во - ИФ) внероссийском направлении, и нам видится, это не совсем дальновидный подход с точки зрения энергобезопасности нашего государства", - сказал топ-менеджер.

По его словам, "Газпром" поддерживает планы по развитию в стране газопереработки, газохимии и ускоренного развития газификации и использования газа на транспорте.