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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

В Думе пообещали "весьма чувствительный" ответ Японии на новые санкции против РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россия ответит Японии адекватно, не обязательно симметрично, но чувствительно на введенные против россиян и российских организаций санкции, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, Россией будет дан адекватный и весьма чувствительный ответ. Не обязательно симметричный", - сказал Слуцкий журналистам во вторник, комментируя введенные Японией санкции.

Он напомнил, что "до начала всего этого объявленного санкционного безумия Москва и Токио были на пути поиска конструктива во взаимоотношениях".

"Жаль, что в угоду Вашингтону японская сторона последовательно разрушает наработанный позитив в двустороннем сотрудничестве", - считает глава комитета.

Кроме того, он отметил, что "противоправные антироссийские санкции, прежде всего, бьют бумерангом по всем странам G7, и Япония здесь не исключение".

Ранее сообщалось, что власти Японии внесли в санкционный список 57 граждан России, а также пять физлиц, по их мнению, "причастных к дестабилизации" ситуации в восточной Украине.

Санкции будут применены, в частности, в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, виолончелиста, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его жены, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.

Под санкции также попали председатель правления акционерного общества "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

Также санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ.

Кроме того, в санкционный список внесены глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко и еще двое граждан, которые, как сказано в релизе, "непосредственно причастны к дестабилизации восточной Украины".

Также под санкции попали шесть компаний из России - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Помимо прочего Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Белоруссии.

Среди них Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

В числе белорусских организаций - ОАО "Агат-систем", ЗАО "БЕЛТЕХЭКСПОРТ", Минский завод колесных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и Внутренние войска МВД Белоруссии.

Леонид Слуцкий Госдума Япония
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