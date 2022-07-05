Потанин заявил, что персональные санкции Британии не влияют на работу "Норникеля"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Санкции Великобритании в отношении Владимира Потанина не влияют на работу "Норникеля", контрагенты компании выполняют свои обязательства перед ней.

"Санкции, которые введены, касаются персонально меня, и, согласно анализу, который у нас на сегодняшний день в компании "Норильский никель" существует, они не затрагивают компанию. И, соответственно, наши партнеры, контрагенты, они это знают. Конечно, на них это оказывает давление, вот эта вся санкционная шумиха. Но они в основном являются солидными компаниями, в которых работают порядочные люди, которые стремятся сохранить свою деловую репутацию. И поэтому они все обязательства в отношении "Норильского никеля" выполняют. И поэтому компания действует в условиях давления, но в управляемом режиме", - заявил Потанин в интервью телеканалу РБК.

Потанин заметил, что "Норникель" практически ничего не поставляет в Великобританию, но санкции этой страны могут стать триггером для досрочного погашения ряда кредитов "Норникеля".

"У "Норильского никеля" довольно большой объем взаимоотношений с английскими банками и английскими структурами, которые организовывали для нас кредиты. Поэтому мы сейчас анализируем, насколько это скажется на компании. Мы точно понимаем, что это на ее устойчивости не скажется отрицательно, но это приведет к тому, что какие-то кредиты, возможно, придется гасить досрочно", -уточнил он.

"Норникель" не отказывается из-за санкций от программы развития, но компании придется сместить сроки реализации некоторых проектов из-за ограничений в доступе к оборудованию и логистических сложностей.

Болезненно по компании ударили так называемые "добровольные санкции", то есть односторонний отказ контрагентов от обязательств, отметил Потанин.

"Сложности с банками, как в расчетах, так и в получении кредитов, и даже в обычном торговом финансировании. То есть мы лишились многих инструментов, не будучи под санкциями... Отказ от поставки оборудования затрудняет нашу инвестиционную деятельность в части программ развития и некоторых экологических проектов", - перечислил он.

"Некоторые проекты роста и повышения эффективности, особенно где это завязано на автоматизированные системы управления и программное обеспечение, которое мы традиционно получали от наших, как тогда казалось, западных друзей и партнеров, просто не могут быть реализованы до тех пор, пока мы не найдем отечественные аналоги", - добавил он.

До первых применимых результатов по импортозамещению в этих сферах пройдет полтора года, то есть надо настраиваться на достаточно длительный и болезненный процесс перевооружения, сказал глава "Норникеля".

Потанин считает неправильным срочную "пожарную" смену ведущих управленцев и бизнесменов, столкнувшихся с санкциями. "Мы ничего, кроме передышки, не получаем, в целом эту проблему не решаем. Мы вымываем слой наиболее перспективных сильных бизнесменов и управленцев и создаем ситуацию, в которой [менее эффективные и подготовленные менеджеры] будут строить новую экономику, менее зависимую от недружественного воздействия извне, и обеспечивать в ней высокую конкурентоспособность", - пояснил он.

"Мы будем защищать каждую менеджерскую позицию, от позиции президента компании до любого другого менеджера, с тем, чтобы не создавать эффект того, что занимать какую-то руководящую позицию в российской компании было бы санкционно опасно", - добавил он.