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Продажи "АвтоВАЗа" в России в первом полугодии упали в 2,7 раза

В июне компания увеличила продажи на четверть к маю

Продажи "АвтоВАЗа" в России в первом полугодии упали в 2,7 раза
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в июне увеличил продажи автомобилей Lada на российском рынке почти на четверть, до 7 484 автомобилей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах выставки "Иннопром-2022"; продажи "АвтоВАЗа" по итогам первого полугодия упали в 2,7 раза.

"Это плюс 24,5% к маю текущего года", - сказал он журналистам.

Таким образом, в годовом выражении июньские продажи компании сократились в 5,4 раза (на 81,3%).

По итогам I полугодия в РФ было реализовано 74 714 машин Lada, что в 2,7 раза (62,7%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, в начале июня "АвтоВАЗ" перезапустил выпуск Lada Granta в упрощенной версии.

АвтоВАЗ
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