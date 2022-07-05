Доллар поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник днем. При этом курс доллара поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня, евро торгуется по направлению к 60 руб.

Курс доллара США составил 57,86 руб./$1 в 11:21 по московскому времени, что на 2,6 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее доллар поднимался до 58,09 руб./$1. Евро к этому времени стоил 59,7 руб./EUR1, прибавив 1,95 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,32 руб. к уровню предыдущего закрытия, до 58,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в ожидании действий российских властей по нормализации курса и в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения пика налоговых выплат июня.

Тема перекупленности рубля и возможные меры по его ослаблению должна будет обсуждаться на заседании правительства РФ на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.