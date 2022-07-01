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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Решетников заявил, что власти РФ ежедневно работают над проблемой переукрепления рубля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления курса рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на следующей неделе в правительстве будет обсуждаться проблематика курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила.

Максим Решетников Минэкономразвития
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