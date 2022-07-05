Указ Путина закрепил возможность выпуска "замещающих" облигаций заемщиками из России

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Возможность размещения российскими заемщиками локальных облигаций, которые должны заместить находящиеся в обращении евробонды, закреплена указом президента Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, обязательства перед держателями еврооблигаций признаются выполненными надлежащим образом в том случае, если российскими юрлицами в пользу держателей этих долговых бумаг размещены облигации, оплата которых при размещении осуществляется евробондами (в том числе в случае передачи или уступки всех имущественных и других прав по евробондам российским юрлицам). При этом размер дохода по облигациям, срок его выплаты, срок погашения бондов и их номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Также обязательства перед держателями евробондов считаются исполненными, если российские юрлица выкупили еврооблигации на средства, полученные от размещения локальных облигаций.

Кроме того, российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, в порядке, установленном советом директоров Банка России, либо через передачу размещенных облигаций таким держателям, говорится в указе.

Также указ уточняет порядок осуществления выплат российскими заемщиками по синдицированным кредитам.

Юрлица - должники по договорам синдицированного кредитования, стороной которых выступают платежные агенты, связанные с иностранными государствами, осуществляющими в отношении РФ недружественные действия, обязаны исполнять обязательства по таким договорам перед резидентами-кредиторами в валюте, установленной договором, либо по требованию кредитора - в рублях или в валюте, предусмотренной соглашением между должником и кредитором, минуя иностранных платежных агентов.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать "замещающие" локальные бонды в упрощенном порядке.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что "замещающие" облигации, прежде всего, должны защищать права российских инвесторов, которым сейчас не доходят выплаты по еврооблигациям из-за отказа международных расчетных систем перечислять платежи по евробондам в НРД.