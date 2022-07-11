"СИБУР" разделил купонный платеж по евробондам-2025

Платежный агент проводит комплаенс-проверку выплаты

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "СИБУР" в соответствии с российским законодательством принял решение разделить купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2025 году, говорится в сообщении компании SIBUR Securities DAC, выступающей эмитентом евробондов.

На прошлой неделе был опубликован указ президента РФ, согласно которому российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, - они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

Документ опубликован 5 июля и вступил в силу с момента публикации. Выплата купона "СИБУРа" приходилась на 8 июля.

Согласно сообщению SIBUR Securities DAC, эмитент уведомил доверительного управляющего (trustee) и платежного агента по еврооблигациям - Citibank, N.A., London Branch - о том, что в целях полного соблюдения требований российского законодательства, применимых к гаранту евробондов, принял решения разделить процентный платеж, дата выплата которого приходится на 8 июля.

Процентный платеж должен быть распределен среди всех держателей за исключением тех, чьи права учитываются в "Национальном расчетом депозитарии" (НРД). Однако, как отмечается в сообщении, для формального соблюдения договора о доверительном управлении эмитент уведомил trustee о том, что такой платеж может рассматриваться как "потенциальное событие дефолта".

Также SIBUR Securities отмечает, что средства для выплаты купона были получены им вовремя, но перечисление платежа было задержано по причинам, находящимся вне контроля эмитента и связанным с дополнительными комплаенс-проверками со стороны платежного агента. В сообщении подчеркивается, что эмитент и гарант предоставляют всю необходимую информацию, запрашиваемую платежным агентом в связи с комплаенс-проверкой, и группа приложит все усилия для того, чтобы выплата процентов по еврооблигациям была проведена как можно скорее.

Кроме того, компания оценивает ряд потенциальных опций в отношении евробондов, которые помогут устранить последствия раздельного платежа, если они последуют, сказано в сообщении. Эмитент не уточняет, какие меры для этого он рассматривает.

Выплаты по евробондам в условиях санкций

До последнего времени у российских заемщиков не было единой схемы выплат по еврооблигациям в условиях санкционных ограничений и связанных с ними инфраструктурных проблем. Часть из них продолжала осуществлять платежи в валюте, однако такие выплаты доходят только до иностранных держателей бумаг, поскольку международные расчетные системы прекратили перечисление платежей в адрес российского НРД.

Часть компаний и банков начали платить по евробондам в рублях, в основном это заемщики, оказавшиеся под какими-либо санкциями и не имеющие возможности использовать для платежей международную инфраструктуру. Еще ряд заемщиков на текущий момент не осуществляют никаких выплат по еврооблигациям, ссылаясь на отсутствие технической возможности это делать из-за санкций.