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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Япония направила ООН $17 млн для решения проблем с украинским зерном

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявила, что получила от Японии $17 млн для хранения украинского зерна и увеличения экспорта, сообщает The Guardian.

Организация отметила, что эти деньги пойдут на пластик и модульные контейнеры, необходимые для хранения зерна, которые понадобятся после сбора урожая в июле-августе.

Украинские фермеры кормят себя и миллионы людей по всему миру, отметил представитель ФАО Рейн Паульсен.

"Гарантия того, что они могут продолжать производить, безопасно хранить и иметь доступ на другие рынки, жизненно необходима для усиления продовольственной безопасности на Украине, также важно, чтобы страны-импортеры получали это зерно по приемлемой цене", - добавил он.

В последнее время в разных районах мира наблюдаются проблемы с обеспечением продовольственными товарами. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен связала угрозу продовольственного кризиса с военной операцией на Украине.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Запад пренебрегает базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, наблюдаются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты.

Япония ООН Украина ФАО Еврокомиссия Владимир Путин
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