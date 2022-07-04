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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

Киев ведет переговоры с Анкарой и ООН по экспорту зерна

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией объединенных наций (ООН) по проблеме экспорта украинского зерна.

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна... Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем", - сказал Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве.

По его словам, "очень важный момент - чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции". "Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции", - сказал Зеленский.

При этом, ООН, как отметил Зеленский, занимает в этом вопросе лидерскую позицию. "Они, как нам кажется, готовы возглавить этот процесс", - сказал президент.

"С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями, как ж/д, так и речными, относительно экспорта нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это непросто, сложные условия", - добавил Зеленский.

Позиция России

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил 30 июня, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна, Киеву нужно самому разминировать порты. "Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном. Мы гарантируем обеспечение безопасности", - пояснил Путин.

Он также обратил внимание на "другие возможности вывоза" украинского зерна. "Через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря", - сказал Путин.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев 1 июля заявил, что киевские власти блокируют выход в открытое море 70 зарубежных судов из 16 стран. "Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

По его словам, Вооружёнными силами РФ созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов.

Украина Владимир Зеленский Турция ООН
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