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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Путин заявил о пренебрежении Западом базовыми принципами мировой экономики

Путин заявил о пренебрежении Западом базовыми принципами мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Западные партнеры пренебрегают базовыми принципами мировой экономики, в результате экономический кризис приобретает хронический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов", - сказал Путин, приветствуя участников делового форума БРИКС.

При этом он отметил, что постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов.

Президент РФ добавил: "Как результат - проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты".

Он сообщил, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС находится в проработке.

Кроме того, Путин отметил, что совместно с партнёрами по БРИКС ведётся разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов.

"Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятёрки". Идёт расширение географии использования российской платёжной системы "Мир", - добавил президент РФ.

Владимир Путин БРИКС
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