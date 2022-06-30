Репатриация выручки стала обязательной только для внешнеторговых контрактов по сырьевому экспорту

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Требование об обязательной репатриации на счета в уполномоченных банках иностранной валюты вновь распространяется только на внешнеторговые контракты по сырьевому экспорту.

Как сообщил в четверг Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 21 июня приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки.

Обязательной репатриации в течение 120 дней подлежит только выручка по контрактам на поставку сырья.

Перечень исключений (коды ТН ВЭД) приведен в документе, он повторяет перечень исключений из вступивших в силу 1 июля 2021 года поправок (на основании закона N 223-ФЗ) в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". По этому закону в прошлом году были освобождены об обязательной репатриации иностранной валюты экспортеры, кроме поставляющих за рубеж нефть, газ, а также рыбу, некоторые продукты из нее, соль, серу, графит, асбест, руду, отходы лома черных и основных цветных металлов, жемчуга.

Указом президента РФ с 1 марта было запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финрынка.

Потом подкомиссия ввела частичное послабление - разрешила резидентам РФ осуществлять операции по переводам денежных средств в иностранной валюте на их счета, открытые за рубежом, в целях финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств.

Также было разрешено проведение операций по зачислению на счета резидентов - физлиц за рубежом денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей.

В начале июня экспортеры получили право до репатриации в течение 120 дней после получения выручки зачислять ее на счета в зарубежных банках.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 29 июня на съезде РСПП заявил, что российские власти готовы фактически отменить репатриацию валютной выручки, приравняв ее к обнуленной обязательной продаже этой выручки.

"Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так: сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и репатриация тоже будет в таком же ключе", - отметил Силуанов.

На прошлой неделе о фактической отмене репатриации экспортной выручки за счет ее привязки к обнуленной обязательной продаже заявлял первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "У нас существенные послабления по продаже валютной выручки. У нас сейчас, в частности, готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже", - сообщил Чистюхин. Он пояснил, что если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то и репатриация осуществляться не должна.