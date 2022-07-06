Суд по заявлению ФНС признал банкротом АО "Новый поток"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) столичное АО "Новый поток" и открыл в отношении должника конкурсное производство, говорится на сайте суда. Другие данные пока не опубликованы.

17 сентября и 1 октября 2021 года столичный арбитраж откладывал слушание по делу о банкротстве по ходатайству сторон "с целью предоставления возможности урегулирования спора мирным путем". Однако 9 ноября 2021 года суд признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы в лице ИФНС №28 по Москве о несостоятельности АО "Новый поток". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

До этого, 11 июня 2021 года, суд оставил без рассмотрения заявление обанкроченного АО "Антипинский НПЗ" (Тюмень) о несостоятельности АО "Новый поток".

Суд тогда пришел к выводу, что "заявитель опубликовал сообщение о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом ранее", чем у него в соответствии с законом "О банкротстве" возникло право на такое обращение. В июле 2021 года апелляционный суд оставил вердикт в силе.

Заявление о банкротстве поступило в суд 29 декабря 2020 года.

25 марта 2021 года заявление о банкротстве "Нового потока" подала ФНС в лице ИФНС №28 по Москве.

Раньше "Антипинский НПЗ" принадлежал группе "Новый поток", но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк (MOEX: SBER).

В мае 2021 года имущество АО "Антипинский НПЗ" было продано ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов. В состав лота вошел действующий завод, а также 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток".

В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод признан банкротом.

Верховный суд России 24 декабря 2020 года отказал владельцу ГК "Новый поток" Дмитрию Мазурову в отмене решения о его банкротстве.

АО "Новый поток" занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ранее компания входила в группу "Новый поток" Мазурова.