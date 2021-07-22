Дело владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова направлено в суд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы рассмотрит дело владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, растрате и избиении модели.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает МВД РФ.

В ведомстве напомнили, что Мазурову предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, растрате и причинении тяжкого вреда здоровью.

"По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество, принадлежащее Дмитрию Мазурову и другим фигурантам, в том числе на денежные средства и объекты недвижимого имущества в Княжестве Монако и Французской Республике", - заявили в МВД.

Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Ему вменяется хищение $29 млн у Сбербанка, а также растрата 473 млн руб. В окончательной редакции обвинения следствие также добавило бизнесмену умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: по данным СМИ, речь идет об избиении модели, предоставлявшей так называемые эскорт-услуги.

Мазуров свою вину не признает.

В июне 2020 года он был признан банкротом.